Trao Huy hiệu Đảng tặng 11 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Mường Ảng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng.

Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tặng Huy hiệu Đảng cho 11 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Mường Ảng. Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Thạo, Chi bộ thôn Bình Minh được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được trao cho các đồng chí: Bùi Đình Chuy (Chi bộ thôn Thắng Lợi), Trương Quang Hải (Chi bộ bản Hón Sáng), Nguyễn Xuân Phương, Lê Thị Huệ (Chi bộ thôn Thống Nhất). Đồng chí Sùng A Di (Chi bộ bản Na Luông) và Lê Thị Huệ (Chi bộ thôn Thống Nhất) nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho các đồng chí: Cà Văn Uốn (Chi bộ bản Co En); Tòng Văn Tọt (Chi bộ bản Na Luông); Lò Văn Bẩy và Lò Văn Hải (Chi bộ bản Huổi Sứa).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng cùng các đại biểu chúc mừng đảng viên Nguyễn Văn Thạo, Chi bộ thôn Bình Minh được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng chúc mừng các đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng; khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của mỗi đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Đồng chí Mùa A Vảng mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín trong xây dựng tổ chức đảng, chính quyền cơ sở; là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng đề nghị Đảng bộ xã Mường Ảng tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên; phát huy vai trò của những đảng viên lâu năm trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.