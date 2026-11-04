Trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho 75 đảng viên phường An Khê

Trong đợt này, Đảng bộ phường An Khê có 75 đảng viên đủ tiêu chuẩn được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm, 19 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm. Các đảng viên còn lại nhận Huy hiệu từ 30 đến 40 năm tuổi Đảng.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh trao Huy hiệu Đảng chpo các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng uỷ phường An Khê Nguyễn Lê Mậu Cường gửi lời chúc mừng đến các đảng viên, đồng thời nhấn mạnh: Việc trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với quá trình cống hiến bền bỉ của các đảng viên lão thành, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của toàn Đảng bộ phường. Những đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay là những tấm gương sáng về phẩm chất, bản lĩnh và lòng trung thành với lý tưởng cách mạng; đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Đó không chỉ là niềm tin, là trách nhiệm và là tấm gương sáng để thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ, vun đắp và trao lại cho những thế hệ mai sau.

Bí thư Đảng ủy phường An Khê Nguyễn Lê Mậu Cường trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn.

Bí thư Đảng ủy phường An Khê Nguyễn Lê Mậu Cường bày tỏ mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của người đảng viên, giữ gìn sức khoẻ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương mẫu mực để thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ noi theo; tích cực hiến kế, chia sẻ các kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

PHƯƠNG KIẾM