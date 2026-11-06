Trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên cao tuổi Đảng

Các đảng viên phường Cầu Kiệu vinh dự nhận Huy hiệu Đảng dịp ngày 7-11-2026. Ảnh: HỒNG HẢI

Đợt này, phường Cầu Kiệu có 21 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Tại chương trình, Đảng ủy phường còn tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững “bốn kiên định” theo tinh thần Quy định số 19-QĐ/TW của Trung ương.

Bí thư Đảng ủy phường Cầu Kiệu Trần Thu Hà trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao niên. Ảnh: HỒNG HẢI

Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm trong nắm bắt tình hình tư tưởng, quản lý, giáo dục đảng viên tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, khu dân cư; cách phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; vai trò của đảng viên hưu trí trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận tại khu dân cư; đấu tranh với thông tin sai trái trên không gian mạng.

Đảng ủy phường Cầu Kiệu tổ chức tọa đàm về "Nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững “bốn kiên định”. Ảnh: HỒNG HẢI

*Cùng ngày, Đảng ủy phường Bàn Cờ (TPHCM) tổ chức lễ kỷ niệm 109 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11-2026.

Lãnh đạo phường Bàn Cờ chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu Đảng sáng 6-11. Ảnh: HỒNG HẢI

Phường Bàn Cờ có 31 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Dịp này, phường Bàn Cờ có 14 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM và 31 quần chúng ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng.

* Cũng trong ngày 7-11-2026, phường Phú Nhuận (TPHCM) có 32 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, trong đó, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Lãnh đạo phường Phú Nhuận chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 6-11. Ảnh: HỒNG HẢI