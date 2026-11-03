Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên

* Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau do đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã đến trao huy hiệu đảng cho 2 đảng viên ở xã Thới Bình và xã Biển Bạch.

Tại xã Thới Bình, đoàn công tác đến Đảng uỷ xã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thị Thân, đang sinh hoạt tại Chi bộ Ấp 1, Đảng bộ xã Thới Bình. Tiếp đó, đoàn đến gia đình trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Hữu Út, đang sinh hoạt tại Chi bộ ấp Phước Hoà, Đảng bộ xã Biển Bạch.

Đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau (bìa trái) và đồng chí Trần Thị Kiều Yến, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thới Bình (bìa phải), trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa và quà chúc mừng đảng viên Phạm Thị Thân.

Đảng viên Phạm Thị Thân phát biểu, bày tỏ niềm xúc động khi được nhận Huy hiệu Đảng.

Đoàn công tác và đại diện cấp uỷ địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên Phạm Thị Thân.

Phát biểu tại các buổi trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Bùi Tấn Bảy chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, rèn luyện và trưởng thành của mỗi đảng viên, mà còn là niềm tự hào của cá nhân, gia đình và tổ chức đảng nơi các đồng chí sinh hoạt.

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu; đồng thời, với kinh nghiệm và uy tín của mình, tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bùi Tấn Bảy trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Hữu Út tại gia đình.

Đồng chí Lê Chí Hiếu, Bí thư Đảng uỷ xã Biển Bạch, tặng quà chúc mừng đảng viên Nguyễn Hữu Út.

Đoàn công tác và đại diện cấp uỷ địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình đảng viên Nguyễn Hữu Út.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đại diện gia đình bày tỏ niềm xúc động, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh, địa phương. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu, vận động người thân và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phan Hoàng Vũ cùng đoàn công tác đã đến tận nhà trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên cao niên Cao Thanh Bá, hiện sinh hoạt tại Chi bộ ấp Xóm Dừa, Đảng bộ Xã Quách Phẩm.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phan Hoàng Vũ (thứ tư từ trái sang), trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Cao Thanh Bá.

Đảng viên Cao Thanh Bá sinh ngày 21/8/1932, được kết nạp vào Đảng ngày 27/7/1957. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí từng đảm nhận nhiều vị trí công tác, trong đó có Bí thư Chi bộ Xã Quách Phẩm. Trải qua nhiều năm hoạt động cách mạng, đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần tận tuỵ và trách nhiệm, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Hoàng Vũ bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của đồng chí Cao Thanh Bá trong suốt quá trình hoạt động cách mạng. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, đồng chí Cao Thanh Bá luôn giữ vững lý tưởng cách mạng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phan Hoàng Vũ tặng hoa chúc mừng đảng viên Cao Thanh Bá.

Đồng chí Phan Hoàng Vũ nhấn mạnh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí Cao Thanh Bá và gia đình, mà còn là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đảng viên cao niên; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần kiên trung của đồng chí Cao Thanh Bá, góp phần bồi đắp lý tưởng, động lực phấn đấu và cống hiến cho thế hệ trẻ, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, đồng chí Phan Hoàng Vũ ân cần thăm hỏi sức khoẻ, chúc đồng chí Cao Thanh Bá luôn sống vui, sống khoẻ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho gia đình và là tấm gương sáng tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thuận, Bí thư Đảng uỷ Xã Quách Phẩm (thứ 3 từ phải sang), cùng đại diện cấp uỷ, chính quyền địa phương tặng quà chúc mừng đồng chí Cao Thanh Bá.

Đảng viên Cao Thanh Bá chia sẻ niềm xúc động, khẳng định tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng.