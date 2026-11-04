Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên xã Hiền Quan

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Huy hiệu 65 năm và 60 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Hiền Quan có 21 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm và 3 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên lão thành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trân trọng biểu dương những cống hiến của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Đồng chí khẳng định Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến của các đồng chí mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ xã Hiền Quan và toàn Đảng bộ tỉnh; đồng thời là nguồn động viên, giáo dục truyền thống cách mạng đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu mong muốn các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đóng góp ý kiến, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng thời, động viên thế hệ trẻ giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng Đảng bộ xã Hiền Quan vững mạnh.