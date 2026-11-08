Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành Cà Mau

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trần Văn Triều. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại Chi bộ Ấp 1 thuộc Đảng bộ xã Hồ Thị Kỷ, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và cấp ủy địa phương đã trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trần Văn Triều (sinh năm 1929), nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau cũ).

Cũng trong đợt này, tại phường Bạc Liêu, đoàn công tác do đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Công Đặng (sinh năm 1948, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu khóa XI), và trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Châu Trọng Nam (sinh năm 1938, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồ Hải gửi tặng phần quà ghi nhận những đóng góp của đồng chí Trần Văn Triều đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại địa bàn phường Bạc Liêu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trang Minh Trung (nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bạc Liêu) và Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Khuê (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu).

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thắt cà vạt) chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình đồng chí Trần Văn Triều. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Song song đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời, đã đến trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Minh Cự (sinh năm 1942, Chi bộ khóm Phong Thạnh Đông, phường Láng Tròn) và đồng chí Nguyễn Văn Thuấn (sinh năm 1936, Chi bộ ấp Thạnh Hưng II, xã Vĩnh Mỹ).

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau (bên trái) trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Châu Trọng Nam. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại Chi bộ ấp Tân Lập thuộc Đảng bộ xã Tân Thuận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều, đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Tài Lành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời (thứ 4 từ phải qua) trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Minh Cự. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đoàn do đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Thành Công (sinh năm 1931, Chi bộ ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ) và đồng chí Trần Trung Kiên (sinh năm 1942, Chi bộ ấp 2, xã Cái Nước).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời (thứ 3 từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình đồng chí Phạm Minh Cự. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại các nơi đến thăm và trao Huy hiệu Đảng, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí đảng viên lão thành.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Qua đây, lãnh đạo tỉnh mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, giữ vững tinh thần kiên trung, là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.