Trao Huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ GD&ĐT

Trong đó, 6 đảng viên được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT gửi lời chúc mừng và nhấn mạnh, việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, đóng góp và cống hiến bền bỉ của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp giáo dục, đào tạo của đất nước.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đều giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Thứ trưởng, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận những nỗ lực, cống hiến và lòng trung thành với lý tưởng của Đảng trong suốt quá trình công tác, rèn luyện.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi lễ.

Giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai dân tộc. Thứ trưởng ghi nhận, những thành tựu quan trọng của ngành Giáo dục trong thời gian qua có sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, trong đó có các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng hôm nay.

Thứ trưởng khẳng định, các đảng viên được trao Huy hiệu là những tấm gương về tinh thần kiên trì, bền bỉ phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng; sự tận tụy, trách nhiệm và sáng tạo trong công tác, góp phần vào sự phát triển của đất nước và ngành Giáo dục.

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là đảng viên trẻ, tích cực học tập bản lĩnh chính trị, phong cách làm việc và tinh thần cống hiến của các đảng viên đi trước; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trân trọng ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của các đảng viên trong suốt 30 năm, 35 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng; đồng thời đánh giá cao vai trò của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi các đảng viên từng công tác trong việc rèn luyện, bồi dưỡng và tạo điều kiện để các đồng chí trưởng thành.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên.

Thứ trưởng mong muốn, thời gian tới, các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đóng góp kinh nghiệm và uy tín của mình vào công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đồng thời là những tấm gương sáng trong giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Xúc động khi được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Bộ GD&ĐT) bày tỏ, đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là sự ghi nhận, động viên của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người cán bộ, đảng viên.

Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Huy hiệu Đảng cũng nhắc nhở mỗi đảng viên tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, danh dự; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong công tác và không ngừng cống hiến.

Trên cương vị công tác hiện nay, ông khẳng định sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức; tận tụy, trách nhiệm trong công việc; chủ động học tập, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp, góp phần xây dựng tập thể cơ quan ngày càng vững mạnh.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh khẳng định, sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan ngày càng phát triển, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.