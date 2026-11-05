Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng nguyên Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao

Chiều 5/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Phường Láng (TP Hà Nội) tổ chức Lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Văn Thìn (Đảng viên Chi bộ 22 – Đảng Bộ phường Láng) tại nhà riêng.

Lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Văn Thìn (Đảng viên Chi bộ 22 – Đảng Bộ phường Láng) tại nhà riêng đồng chí Nguyễn Văn Thìn tại Tổ dân phố số 22, phường Láng.

Dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng và lãnh đạo Ban Xây dựng đảng Đảng ủy phường Láng; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Láng; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Láng; Hội Cựu Chiến binh phường Láng.

Dự buổi Lễ còn có các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ TDP số 22, Đảng bộ phường Láng cùng đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Văn Thìn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng cài Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng lên ngực áo đồng chí Nguyễn Văn Thìn.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng bày tỏ sự trân trọng quá trình phấn đấu, cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Thìn.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hồng Dân khẳng định, đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ của đồng chí Nguyễn Văn Thìn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Văn Thìn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thìn là tấm gương về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự kiên định với lý tưởng cách mạng, là nguồn động viên đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trao tặng đồng chí Nguyễn Văn Thìn hôm nay là minh chứng sống động cho khí phách kiên trung, danh dự người cộng sản và thực hiện lời thề son sắt dưới lá cờ của Đảng vinh quang từ thuở thanh xuân.

Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng được tổ chức trang trọng, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với những đảng viên có nhiều năm cống hiến; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thìn rất xúc động khi được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, con trai đồng chí Nguyễn Văn Thìn đáp từ cảm ơn.

Gia đình đồng chí Nguyễn Văn Thìn.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đồng chí Nguyễn Văn Thìn, sinh năm 1928 tại xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn (cũ), tỉnh Bình Định nay là phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.

Ngày vào đảng: 3/11/1948

Ngày chính thức: 10/10/1949

Đồng chí Nguyễn Văn Thìn hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố số 22, Đảng bộ phường Láng.

Lãnh đạo Chi bộ tổ dân phố số 22 tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thìn.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh phường Láng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thìn.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Do có những đóng góp xuất sắc trong công tác, đồng chí Nguyễn Văn Thìn đã vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Bằng khen về thành tích trong kháng chiến chống Pháp; Huân chương chống Mỹ hạng nhất; Huân chương độc lập hạng Nhì; Huân chương chiến thắng hạng Ba và nhiều danh hiệu cao quý khác.