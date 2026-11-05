Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Trần Văn Kha. Ảnh: PV

Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng được Đảng ủy phường Kiến Hưng tổ chức tại nhà riêng đảng viên lão thành Trần Văn Kha (Trần Hiếu), đang sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố Mậu Lương 3.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết phát biểu bày tỏ sự trân trọng quá trình phấn đấu, cống hiến của đảng viên lão thành Trần Văn Kha; khẳng định tấm gương về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự kiên định với lý tưởng cách mạng của đồng chí Trần Văn Kha là nguồn động viên đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.

Lãnh đạo phường Kiến Hưng cùng đại diện Chi bộ Tổ dân phố Mậu Lương 3 chúc mừng đảng viên lão thành Trần Văn Kha. Ảnh: PV

Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng được tổ chức trang trọng, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với những đảng viên có nhiều năm cống hiến; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.