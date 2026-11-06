Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành tỉnh Điện Biên

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Theo Quyết định của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Liễm, đảng viên Chi bộ bản Noong Nhai, Đảng bộ phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên (sinh tháng 5/1931, quê quán xã Thượng Hồng, thành phố Hải Phòng) vào Đảng ngày 14/10/1948, chính thức ngày 18/4/1949, được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt ngày 7/11/2026.

Dịp này, 21 đảng viên khác thuộc Đảng bộ phường Mường Thanh cũng được trao tặng Huy hiệu ở các mức từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ sự trân trọng, tri ân những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Liễm đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời nhấn mạnh, đồng chí Liễm vào Đảng trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, khi đất nước còn chưa thống nhất và độc lập, tự do vẫn là khát vọng của cả dân tộc.

Khoảng năm 1959, từ quê hương Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Thị Liễm lên Điện Biên, trở thành một trong những người thuộc thế hệ đầu tiên tham gia xây dựng kinh tế mới, xây dựng nông trường trên địa bàn tỉnh. Dù không đảm nhiệm những chức vụ cao nhưng đồng chí đã bền bỉ, cần mẫn đóng góp công sức cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng, phát triển địa phương.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chứng kiến đồng chí Nguyễn Thị Liễm ký vào sổ tặng Huy hiệu Đảng.

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, những đóng góp bình dị nhưng bền bỉ của các đảng viên lão thành là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay học tập, noi theo. Mỗi đảng viên cần tiếp tục giữ vững lời thề trước Đảng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, không ngừng rèn luyện, phấn đấu và đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng vững mạnh.

Chúc mừng 21 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng trong dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định, Huy hiệu Đảng không chỉ ghi nhận số năm tuổi Đảng mà còn là sự ghi nhận những đóng góp xứng đáng của mỗi đảng viên đối với Đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương nơi công tác, cư trú; đồng thời thể hiện danh dự, uy tín và niềm tin mà nhân dân gửi gắm. Đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng, các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, trách nhiệm, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Ban Tổ chức trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Liễm và các đảng viên, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khẳng định, Huy hiệu Đảng các đảng viên được nhận hôm nay là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của mỗi đảng viên; đồng thời là niềm tự hào của các gia đình và Đảng bộ tỉnh.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Thị Liễm là tấm gương sáng về sự gắn bó, tận tâm, trách nhiệm với Đảng và quê hương Điện Biên. Đồng chí Lê Thành Đô mong muốn, các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay noi theo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vun đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng…

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên.

Vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Liễm chia sẻ: “Đây là niềm vinh dự tự hào đối với bản thân tôi và gia đình. Trải qua 80 năm đứng trong hàng ngũ đảng, dù trong mọi hoàn cảnh, tôi luôn giữ vững niềm tin vào Đảng và luôn giáo dục con cháu trân trọng, biết ơn hi sinh của các thế hệ đi trước. Tôi luôn dạy bảo con cháu phải nỗ lực học tập, lao động, cống hiến góp phần xây dựng gia đình, quê hương, đất nước ngày càng phát triển...”.