Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành tại Điện Biên
Chiều 6-11, Đảng bộ tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đợt 7-11-2026. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội đến dự và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Liễm, đảng viên Chi bộ bản Noong Nhai, Đảng bộ phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên.
Đồng chí Nguyễn Thị Liễm là một trong những người thuộc thế hệ đầu tiên tham gia xây dựng kinh tế mới, xây dựng nông trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong quá trình công tác và sinh sống, đồng chí luôn cần mẫn đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế và hoạt động của Đảng.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Chiến chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng, tri ân những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Liễm. Đồng chí nhấn mạnh, việc được kết nạp Đảng trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp thể hiện tinh thần dấn thân, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cách mạng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, khẳng định những tấm gương đảng viên lão thành như đồng chí Nguyễn Thị Liễm là nguồn động viên, bài học quý để các thế hệ đảng viên noi theo.
Phát biểu tại buổi lễ, đảng viên Nguyễn Thị Liễm bày tỏ vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao đối với bản thân và gia đình. Trải qua 80 năm đứng trong hàng ngũ Đảng, dù trong mọi hoàn cảnh đồng chí luôn giữ vững niềm tin vào Đảng và giáo dục con cháu trân trọng, biết ơn sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
Buổi lễ là dịp ghi nhận, tri ân quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đồng chí đảng viên, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, động viên cán bộ, đảng viên tiếp tục giữ gìn phẩm chất, phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.
Phát biểu chúc mừng tới 21 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng không chỉ ghi nhận số năm tuổi Đảng mà còn là sự ghi nhận những đóng góp của đảng viên đối với Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị nơi công tác và nơi cư trú; thể hiện danh dự, uy tín và niềm tin của nhân dân. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, nỗ lực lao động, cống hiến, góp phần xây dựng Đảng, đất nước ngày càng phát triển.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/trao-huy-hieu-80-nam-tuoi-dang-tang-dang-vien-lao-thanh-tai-dien-bien-1063577