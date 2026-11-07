Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành
Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (7/11/1917-7/11/2026), ngày 7/11, Ban Bí thư uỷ quyền Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trần Văn Triều, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thới Bình, hiện sinh hoạt tại Chi bộ Ấp 1, Đảng bộ Xã Hồ Thị Kỷ.
Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng trực thuộc Tỉnh uỷ và Xã Hồ Thị Kỷ.
Đồng chí Trần Văn Triều sinh ngày 1/1/1929, quê quán Xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau; được kết nạp vào Đảng ngày 2/10/1948. Hiện đồng chí sinh hoạt tại Chi bộ Ấp 1, Đảng bộ Xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.
Thừa uỷ quyền của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trần Văn Triều. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, biểu dương những công lao, đóng góp của đồng chí Trần Văn Triều đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ân cần thăm hỏi sức khoẻ, mong muốn đảng viên lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, giữ vững tinh thần kiên trung, lòng trung thành với Đảng, là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ noi theo.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/trao-huy-hieu-80-nam-tuoi-dang-tang-dang-vien-lao-thanh-a134008.html