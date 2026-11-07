Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành tại Gia Lai

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao huy hiệu 80 năm tuổi đảng cho đồng chí Lưu Thế Quý (sinh năm 1929, xã Chư Sê).

Cùng dự có Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34; đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tại thôn Phú Cường, xã Chư Sê, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến nhà riêng, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lưu Thế Quý (sinh năm 1929). Tiếp đó, tại tổ dân phố 5, phường Quy Nhơn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Quang Ngọc (sinh năm 1928).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao huy hiệu 80 năm tuổi đảng cho đồng chí Lưu Thế Quý (sinh năm 1929, xã Chư Sê).

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến to lớn của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của người đảng viên. Mỗi chặng đường gắn bó với Đảng đều mang dấu ấn của lòng kiên trung, tinh thần vượt qua khó khăn, gian khổ và những hy sinh thầm lặng vì sự nghiệp cách mạng, vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, sống trường thọ, luôn phát huy phẩm chất, bản lĩnh của người cộng sản, là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng và truyền thống yêu nước để con cháu, thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao huy hiệu 80 năm tuổi đảng cho đồng chí Đặng Quang Ngọc (sinh năm 1928, phường Quy Nhơn).

Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đảng viên lão thành; qua đó phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xúc động đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, các đảng viên Lưu Thế Quý và Đặng Quang Ngọc bày tỏ niềm vinh dự, tự hào; khẳng định sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, giữ vững phẩm chất người đảng viên, phát huy truyền thống cách mạng và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao huy hiệu 80 năm tuổi đảng cho đồng chí Đặng Quang Ngọc (sinh năm 1928, phường Quy Nhơn).

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị tặng các đảng viên lão thành. Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai cũng trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các đồng chí và gia đình, thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp, cống hiến của các thế hệ đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng.