Đồng chí Phạm Văn Nhất sinh năm 1928, đảng viên Chi bộ thôn Đại Lịch, Đảng bộ xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào Cai tham gia cách mạng từ tháng 2/1946 trong lực lượng dân quân xã. Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, từ giáo viên bình dân học vụ, cán bộ giao thông liên lạc kháng chiến đến công tác tổ chức, cơ yếu, nhân sự và thanh tra.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Văn Nhất.

Trải qua nhiều vị trí công tác, đồng chí luôn giữ vững phẩm chất người đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ cách mạng và nhân dân. Những đóng góp của đồng chí được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất và Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của đồng chí Phạm Văn Nhất. Phần thưởng cao quý thể hiện sự trân trọng, tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cán bộ, đảng viên lão thành dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phạm Văn Nhất là tấm gương về bản lĩnh chính trị, lòng kiên trung và tinh thần tận tụy. Những cống hiến ấy góp phần giáo dục truyền thống, động viên các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương cùng gia đình tiếp tục chăm lo sức khỏe, đời sống của đồng chí Phạm Văn Nhất; đồng thời quan tâm giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm đối với Đảng, quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chụp ảnh kỷ niệm cùng đảng viên Phạm Văn Nhất và người thân trong gia đình.

Đảng bộ xã Chấn Thịnh hiện có 39 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.148 đảng viên. Năm 2026, Đảng bộ được giao kết nạp 40 đảng viên mới. Đến ngày 30/9, số đảng viên được kết nạp đạt 42 người, bằng 105% kế hoạch năm.

Cùng với phát triển đảng viên, Đảng bộ xã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đảng viên.

Việc trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành góp phần bồi đắp niềm tự hào, nhắc nhở cán bộ, đảng viên giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ.