Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Chu Duy Kính

Ở tuổi 96, người đảng viên lão thành đón nhận phần thưởng cao quý trong không khí trang trọng nhưng ấm áp. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ ghi dấu một chặng đường dài gắn bó với Đảng, mà còn là sự ghi nhận đối với quá trình tu dưỡng, rèn luyện, chiến đấu và cống hiến của một người đã dành phần lớn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Chu Duy Kính. Ảnh: Duy Khánh

Đảng viên Chu Duy Kính, sinh năm 1930 (bí danh Chu Hải), quê quán tại phường Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh). Hiện đồng chí đang sinh sống tại phường Ngọc Hà (thành phố Hà Nội) và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Tổ dân phố 27. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí đã tham gia các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, trải qua nhiều cương vị công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những đóng góp ấy được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhất và Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; các Huân chương Kháng chiến chống Pháp cùng nhiều huy chương, kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Phạm Quang Thanh trân trọng trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Chu Duy Kính. Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu tại buổi trao Huy hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của đảng viên lão thành Chu Duy Kính đối với sự nghiệp cách mạng. Từ người chiến sĩ thiếu niên tham gia Việt Nam Cứu quốc quân, người cán bộ hoạt động bí mật giữa lòng Hà Nội đến vị tướng lĩnh giữ trọng trách trong Quân đội, cán bộ lãnh đạo của thành phố và đại biểu dân cử, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh, phẩm chất của người cộng sản, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết.

Sau khi nghỉ công tác, trở về sinh hoạt tại địa phương từ năm 1997 đến nay, đồng chí Chu Duy Kính vẫn giữ gìn phẩm chất, bản lĩnh của người cán bộ, đảng viên lão thành; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời quan tâm, động viên và góp ý xây dựng chi bộ, Đảng bộ, hệ thống chính trị ở cơ sở. Tấm gương và kinh nghiệm của đồng chí trở thành nguồn cổ vũ quý báu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Ngọc Hà.

Bí thư Đảng uỷ phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương thăm hỏi, tặng quà cho Đảng viên Chu Duy Kính. Ảnh: Duy Khánh

Theo đồng chí Phạm Quang Thanh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự lớn của cá nhân đồng chí Chu Duy Kính và gia đình, đồng thời là niềm tự hào chung của Chi bộ Tổ dân phố 27, Đảng bộ phường Ngọc Hà và Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đây là sự ghi nhận đặc biệt cao quý đối với một cuộc đời tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; là biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí cách mạng và tinh thần cống hiến vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Đồng chí Phạm Quang Thanh đề nghị Đảng ủy phường Ngọc Hà, cấp ủy Chi bộ Tổ dân phố 27 và các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, tinh thần và sức khỏe của đồng chí Chu Duy Kính; thực hiện đầy đủ chính sách đối với cán bộ lão thành, người có công và gia đình chính sách.

Đồng chí Phạm Quang Thanh và Đảng bộ phường Ngọc Hà cũng kính chúc đảng viên lão thành Chu Duy Kính mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm, truyền lửa cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và đóng góp những ý kiến tâm huyết xây dựng phường Ngọc Hà, Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển.