Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cán bộ Tiền khởi nghĩa Nguyễn Thị Bình
Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng nhân dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2026) cho đảng viên cao niên Nguyễn Thị Bình, sinh hoạt tại Chi bộ khóm 5, phường Bạc Liêu.
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