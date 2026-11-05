Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cán bộ Tiền khởi nghĩa Nguyễn Thị Bình

Cùng dự lễ trao có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng.

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng cho bà Nguyễn Thị Bình.

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Đức Thắng đã trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Minh Hải, là Cán bộ Tiền khởi nghĩa.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Đức Thắng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đồng chí Nguyễn Thị Bình. Đồng chí khẳng định: Tham gia cách mạng từ tháng 10/1945 khi tuổi đời còn rất trẻ, đồng chí Nguyễn Thị Bình là hiện thân tiêu biểu cho khí phách kiên cường, bất khuất của người phụ nữ Nam Bộ, luôn giữ trọn lòng kiên trung theo Đảng.

Trong suốt chặng đường công tác, từ cán bộ phụ vận đến các vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đồng chí luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe và hết lòng chăm lo quyền lợi của nhân dân.

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên cao niên Nguyễn Thị Bình.

Đồng chí Nguyễn Thị Bình (tên thân mật là Út Bình), sinh năm 1927, có 44 năm liên tục tham gia hoạt động cách mạng (1945 - 1989). Tên tuổi và quá trình công tác của đồng chí gắn liền với hình ảnh trìu mến "Bà má chính ủy" do cán bộ, chiến sĩ miền Tây Nam Bộ yêu quý trao tặng.

Dù trải qua nhiều gian lao, thiếu thốn và hy sinh gia cảnh riêng trong thời kỳ kháng chiến ở bưng biền, đồng chí vẫn luôn dành trọn tình cảm, trách nhiệm đối với bộ đội, thương binh, liệt sĩ trên các chiến trường. Khi nghỉ hưu, đồng chí vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, động viên các gia đình chính sách và là tấm gương mẫu mực cho con cháu, bà con khu phố noi theo.

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên cao niên Nguyễn Thị Bình.

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận cao quý của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến trọn đời của đồng chí Nguyễn Thị Bình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Đây cũng là tấm gương sáng về danh dự người đảng viên, tinh thần cống hiến và sự tiên phong để các thế hệ cán bộ, đảng viên tiếp bước noi theo.