Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở phường Hải Ninh
Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận những cống hiến của cho đồng chí Nguyễn Văn Hiền (phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) đối với Đảng, với Nhân dân; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân phường Hải Ninh và gia đình đồng chí.
Chiều 12/11, Đảng ủy phường Hải Ninh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Hiền.
Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự.
Đồng chí Nguyễn Văn Hiền sinh 1935, quê ở xã Kỳ Ninh (nay là phường Hải Ninh). Đồng chí được kết nạp vào Đảng ngày 1/3/1953, hiện sinh hoạt tại Chi bộ TDP Tân Thắng, Đảng bộ phường Hải Ninh.
Tham gia cách mạng từ tháng 10/1952, đồng chí Nguyễn Văn Hiền từng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong quân ngũ như: Xã đội trưởng; Huyện đội phó BCH Quân sự huyện Kỳ Anh; Tiểu đoàn phó, D25, Trực thuộc F316; Trợ lý tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu; Hải Đoàn phó 18, trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Kỳ Ninh.
Trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa khẳng định, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận sự gắn bó, cống hiến của người đảng viên với Đảng, với Nhân dân.
Đây là niềm vinh dự của đồng chí Nguyễn Văn Hiền và gia đình, đồng thời là niềm tự hào của Chi bộ TDP Tân Thắng, Đảng bộ phường Hải Ninh và Đảng bộ tỉnh. Đồng thời chúc đồng chí Nguyễn Văn Hiền luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng về phẩm chất người đảng viên cộng sản kiên trung để thế hệ trẻ noi theo.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/trao-huy-hieu-75-nam-tuoi-dang-cho-dang-vien-o-phuong-hai-ninh-post320205.html