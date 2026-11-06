Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Đức Thọ

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Đảng ủy xã Đức Thọ vừa tổ chức trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Bá Yêm, đảng viên Chi bộ thôn Mai Hồ, Đảng bộ xã Đức Thọ.

Đồng chí Trần Bá Yêm sinh ngày 20/2/1931, quê quán xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí được kết nạp vào Đảng ngày 9/10/1958, chính thức ngày 9/10/1959, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Mai Hồ (Đảng bộ xã Đức Thọ).

Thường trực Đảng ủy xã Đức Thọ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Bá Yêm.

Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Ty Thuế quan Hà Tĩnh, Ty Tài chính Nghệ An; sau đó tham gia quân đội, được đào tạo chuyên môn tại Trường Đại học Tài chính – Kế toán và Ngân hàng Trung ương và Trường Sĩ quan Phòng không. Trong quân ngũ, đồng chí trải qua nhiều cương vị công tác, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác Đảng và quản lý tại các đơn vị thuộc lực lượng phòng không – không quân. Sau khi nghỉ hưu, đồng chí vẫn tích cực tham gia công tác Đảng tại địa phương, giữ gìn phẩm chất người đảng viên, phát huy tinh thần gương mẫu trong đời sống.

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những cống hiến của đồng chí Trần Bá Yêm đối với sự nghiệp cách mạng, đồng thời thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên.

Đảng bộ xã Đức Thọ có 55 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng dịp này.

Dịp này, Đảng bộ xã Đức Thọ có 55 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của các đảng viên, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, động viên thế hệ cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu.