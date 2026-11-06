Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho cựu chiến binh tàu không số

Ông Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông Trần Ngọc Tuấn

Ngày 6.11, ông Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, cùng đại diện các ban, ngành và lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Bắc Nha Trang đã đến nhà riêng (hẻm 62, đường Đặng Tất) trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho cựu chiến binh (CCB) Trần Ngọc Tuấn, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 4, phường Bắc Nha Trang.

Tại buổi lễ, ông Hồ Xuân Trường khẳng định, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với quá trình cống hiến, tu dưỡng, rèn luyện bền bỉ của người đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân ông Trần Ngọc Tuấn và gia đình mà còn là niềm tự hào chung của chi bộ, Đảng bộ địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn ông Trần Ngọc Tuấn luôn mạnh khỏe, tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy bản lĩnh chính trị, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tổ chức Đảng ở cơ sở.

Xúc động đón nhận phần thưởng cao quý, ông Trần Ngọc Tuấn cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Tỉnh ủy và cấp ủy địa phương. Dịp này, ông cũng gửi tặng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cuốn hồi ký do mình viết, ghi lại cuộc đời hoạt động cách mạng cùng những chuyến đi cảm tử trên hải trình đường Hồ Chí Minh trên biển.

Ông Trần Ngọc Tuấn (93 tuổi), quê ở Hiệp Đức (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ), được kết nạp Đảng ngày 15.9.1957. Do tuổi cao, sức yếu, theo quy định của Trung ương, ông được xét trao Huy hiệu Đảng trước thời hạn.

Sinh ra trong gia đình có 8 người con, năm tròn 20 tuổi, ông Trần Ngọc Tuấn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tháng 5.1953, ông được phân công về đơn vị tình nguyện quân tại Hạ Lào, liên tục tham gia chiến đấu trên nhiều mặt trận.

Ông Trần Ngọc Tuấn trao tặng cuốn Hồi ký viết về những tháng năm tham gia cách mạng và đặc biệt những chuyến đi trên đường HCM trên biển trong những năm đánh Mỹ

Cuối năm 1963, ông được cấp trên điều động về Đoàn 759, đảm nhiệm cương vị Chính trị viên, Bí thư Chi bộ trên các tàu 56, 55 và 43. Đây cũng là dấu mốc mở đầu những tháng ngày lênh đênh trên biển, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển những chuyến hàng đặc biệt chi viện cho chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trong 9 chuyến đi của mình, ông không thể quên những lần tàu bị địch phát hiện, truy đuổi bằng tàu khu trục, tàu chiến tốc độ cao và máy bay. Trước sự bao vây, tấn công quyết liệt của quân địch, cán bộ, chiến sĩ trên tàu vừa chiến đấu, vừa tìm cách bảo toàn lực lượng và tài sản, quyết không để tàu rơi vào tay địch.

Đặc biệt, trận đánh lúc 4 giờ sáng ngày 1.3.1968 tại vùng biển thôn Qui Thiện, xã Phổ Hiệp, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) là ký ức không thể phai mờ đối với ông. Khi đó, ông cùng thuyền trưởng và thủy thủ đoàn trên tàu không số C43 (gồm 17 cán bộ, chiến sĩ) trực tiếp chỉ huy tổ cảm tử lắp kíp điểm hỏa để phá hủy tàu giữa vòng vây dày đặc của đạn pháo từ đất liền, hạm đội 7 và máy bay địch.

Trong tình thế vô cùng nguy hiểm, ông một mình dũng cảm xông lên hai hầm hàng để lắp kíp điểm hỏa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông cùng đồng đội rời tàu, bơi vào bờ. Con tàu được phá hủy hoàn toàn, không để rơi vào tay địch.

Trận đánh khiến ông bị thương. Ông được du kích địa phương đưa xuống hầm bí mật, tránh cuộc càn quét của lính thủy đánh bộ Mỹ suốt 5 ngày, sau đó tìm đường đến bệnh xá của bác sĩ Đặng Thùy Trâm để điều trị. Trong cuốn nhật ký của nữ bác sĩ, tên ông cũng nhiều lần được nhắc đến qua những ngày điều trị tại bệnh xá.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ, ông Trần Ngọc Tuấn quyết định ở lại thành phố biển Nha Trang và trải qua nhiều công việc khác nhau. Dù ở cương vị nào, ông vẫn luôn tự hào về những năm tháng chiến đấu trên biển, đặc biệt là quãng thời gian làm Chính trị viên trên ba con tàu huyền thoại C56, C55 và C43. Cả ba con tàu đều được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Từ những chuyến hải trình đầy hiểm nguy đến cuộc sống đời thường hôm nay, người chiến sĩ tàu không số năm xưa vẫn giữ vững bản lĩnh, cốt cách và phẩm chất tốt đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình cống hiến bền bỉ ấy.