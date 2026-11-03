Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên xã Sơn Vĩ

Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Sùng Nhè Pó.

Tại buổi trao Huy hiệu, đồng chí Nguyễn Trung Thu chúc mừng đảng viên Sùng Nhè Pó vinh dự được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và những cống hiến bền bỉ của người đảng viên qua các thời kỳ cách mạng. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đảng viên và gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ xã Sơn Vĩ.

Đồng chí mong muốn đảng viên Sùng Nhè Pó tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm và uy tín; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời, quan tâm giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.