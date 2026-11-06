Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố

Dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đảng viên Chi bộ Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị, Chi bộ Cơ quan Hội Cựu chiến binh thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà trao Huy hiệu và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. Theo đó, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố có hai đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, gồm: Đồng chí Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực – Tổng thư ký Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị thành phố, Bí thư Chi bộ Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị thành phố và đồng chí Nguyễn Việt Hùng, đảng viên Chi bộ Cơ quan Hội Cựu chiến binh thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hà chúc mừng hai đảng viên, nhấn mạnh Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đồng chí; mong muốn đảng viên trong Đảng bộ học tập, noi gương tinh thần phấn đấu của hai đồng chí, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Trọng.

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Đức Trọng bày tỏ niềm xúc động, tự hào và trân trọng cảm ơn sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, sự quan tâm, giúp đỡ của các thế hệ lãnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp và Nhân dân. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất, danh dự người đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và thành phố Bắc Ninh ngày càng xanh, văn minh, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc.