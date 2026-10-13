Trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao dự và trao Quyết định tại buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Trần Hải Quân.

Quang cảnh buổi Lễ.

Dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Như Hùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao; các đồng chí ủy viên đảng ủy và chi ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng bộ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tại Hà Nội, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao.

Cùng dự buổi Lễ có đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện Phúc thẩm 2, Viện Phúc thẩm 3, Trường Đại học Kiểm sát; cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ VKSND tối cao; lãnh đạo, công chức Cơ quan Đảng ủy VKSND tối cao…

Đại biểu khách mời dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Đức Minh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Vũ Đức Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao trao Quyết định về việc tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Duy Giảng.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15), VKSND tối cao đã công bố Quyết định của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, sinh hoạt tại Đảng bộ VKSND tối cao.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao đã trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Giảng.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Giảng.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Giảng vinh dự đón nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; đồng thời khẳng định, đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Duy Giảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự riêng của cá nhân đồng chí Nguyễn Duy Giảng mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu ghi nhận và chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Giảng.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến mong rằng, đồng chí Nguyễn Duy Giảng sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người đảng viên, người cán bộ Kiểm sát; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng; góp phần xây dựng đảng bộ, cơ quan VKSND tối cao ngày càng trong sạch, vững mạnh và phát triển hơn.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng thời bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng phát biểu bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng hứa sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến hết mình vì sự nghiệp cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, xứng đáng với Huy hiệu cao quý mà Đảng trao tặng.