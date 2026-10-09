Trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng Đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Phúc thẩm 1

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Viện phúc thẩm 1.

Tại buổi Lễ, Đảng bộ Viện phúc thẩm 1 đã công bố Quyết định của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho đồng chí Dương Hùng Yên, Phó Viện trưởng Viện Phúc thẩm 1, sinh hoạt tại Đảng bộ VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Như Hùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ VKSND tối cao trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Hùng Yên.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Như Hùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ VKSND tối cao đã trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Hùng Yên.

Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng và tập thể lãnh đạo, công chức Viện Phúc thẩm 1 tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Hùng Yên.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ VKSND tối cao Nguyễn Như Hùng chúc mừng đồng chí Dương Hùng Yên vinh dự đón nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; đồng thời khẳng định, đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp to lớn của đồng chí Dương Hùng Yên. Đây không chỉ là niềm vinh dự riêng của cá nhân đồng chí mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ Viện phúc thẩm 1.

Đồng chí Nguyễn Như Hùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ VKSND tối cao phát biểu tại buổi Lễ.

Đồng chí Nguyễn Như Hùng mong rằng, đồng chí Dương Hùng Yên sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người đảng viên, người cán bộ Kiểm sát; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng; góp phần xây dựng đảng bộ, cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh và phát triển hơn.

Đồng chí Dương Hùng Yên bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Chia sẻ suy nghĩ và phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Dương Hùng Yên bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến hết mình vì sự nghiệp cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với Huy hiệu cao quý mà Đảng trao tặng.

Hình ảnh các tập thể thuộc Viện Phúc thẩm 1 chúc mừng đồng chí Dương Hùng Yên tại buổi Lễ: