Trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên thuộc Đảng bộ Báo Quân đội nhân dân

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Đại tá Lê Ngọc Long, Đảng ủy viên, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Đại tá Ngô Anh Thu, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.

3 đảng viên thuộc Đảng bộ Báo Quân đội nhân dân được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt này gồm: Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; Đại tá Lê Ngọc Long, Đảng ủy viên, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; Đại tá Phan Tiến Dũng, Trưởng ban đại diện miền Trung - Tây Nguyên, Báo Quân đội nhân dân.

Đại tá Lê Ngọc Long phát biểu.

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, Đại tá Lê Ngọc Long bày tỏ niềm xúc động, tự hào và gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cùng tình cảm đặc biệt của Đảng bộ Báo Quân đội nhân dân, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị, khẳng định sẽ luôn giữ vững phẩm chất của người cộng sản, tiếp tục gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đại tá Ngô Anh Thu phát biểu.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban biên tập Báo Quân đội nhân dân, Đại tá Ngô Anh Thu, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân mong muốn thời gian tới, các đồng chí tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ; thường xuyên quan tâm, theo dõi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, góp phần xây dựng Báo Quân đội nhân dân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.