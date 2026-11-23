Lãnh đạo KTNN chuyên ngành Ia tặng hoa, chúc mừng hai đảng viên Nguyễn Ngọc Minh và Phan Văn Biểu được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Ảnh: CTV

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Chi bộ KTNN chuyên ngành Ia tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên: Nguyễn Ngọc Minh và Phan Văn Biểu, đang sinh hoạt tại Chi bộ KTNN chuyên ngành Ia.

Buổi Lễ được tổ chức trang trọng dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Học - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN, Bí thư Chi bộ Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia; cùng tham dự có Chi ủy KTNN chuyên ngành Ia, đại diện các Tổ đảng, tổ chức đoàn thể và đảng viên Tổ đảng Phòng Kiểm toán ngân sách 2.

Tại buổi Lễ, đại diện Chi ủy, đồng chí Trần Anh Tuấn - Tổ trưởng Tổ đảng Phòng Tổng hợp & Kiểm soát chất lượng kiểm toán- đã công bố Quyết định của BanThường vụ Đảng ủy Quốc hội về việc tặng Huy hiệu Đảng cho hai đồng chí Nguyễn Ngọc Minh và Phan Văn Biểu.

Theo các Quyết định công bố, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho hai đồng chí Nguyễn Ngọc Minh và Phan Văn Biểu, hiện đang sinh hoạt đảng tại Tổ đảng Phòng Kiểm toán ngân sách 2 thuộc Chi bộ KTNN chuyên ngành Ia, Đảng bộ KTNN.

Bí thư Chi bộ, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia Phạm Văn Học phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: CTV

Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh được cấp có thẩm quyền kết nạp vào Đảng ngày 01/12/1987 và được công nhận đảng viên chính thức ngày 01/12/1988. Đồng chí Phan Văn Biểu được cấp có thẩm quyền kết nạp vào Đảng ngày 26/9/1988 và được công nhận đảng viên chính thức ngày 26/9/1989.

Trải qua 35 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đồng chí luôn nỗ lực rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, gắn quá trình công tác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thừa ủy quyền của Ban Thường vụ đảng ủy KTNN, Bí thư Chi bộ, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia Phạm Văn Học đã gắn Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Ngọc Minh và Phan Văn Biểu.

Ghi nhận chặng đường rèn luyện, cống hiến của đồng chí Nguyễn Ngọc Minh và đồng chí Phan Văn Biểu, Bí thư Chi bộ, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia Phạm Văn Học khẳng định, Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, thể hiện sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu bền bỉ, rèn luyện bản lĩnh chính trị và những đóng góp của đảng viên trong suốt quá trình công tác. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí Nguyễn Ngọc Minh và đồng chí Phan Văn Biểu, mà còn là niềm vui, niềm tự hào của toàn Chi bộ KTNN chuyên ngành Ia và tập thể Tổ đảng nơi các đồng chí đang sinh hoạt.

Lãnh đạo KTNN chuyên ngành Ia trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng hai đảng viên Nguyễn Ngọc Minh và Phan Văn Biểu. Ảnh: CTV

Những năm qua, đồng chí Nguyễn Ngọc Minh và đồng chí Phan Văn Biểu luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc và tích cực đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng chí Phạm Văn Học mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu; giữ gìn phẩm chất đạo đức, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; đồng thời tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm với đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ, góp phần xây dựng Chi bộ KTNN chuyên ngành Ia trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi Lễ, đại diện các Tổ đảng và Tổ đảng Phòng Kiểm toán ngân sách 2 tặng hoa, chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Minh và đồng chí Phan Văn Biểu được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng.

Đại diện các Tổ đảng, Chi bộ KTNN chuyên ngành Ia tặng hoa chúc mừng hai đảng viên Nguyễn Ngọc Minh và Phan Văn Biểu được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi Lễ, đại diện cho đảng viên được nhận Huy hiệu 35 tuổi đảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Minh bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và tự hào khi được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện của người đảng viên, đồng thời là lời nhắc nhở bản thân tiếp tục giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đối với Chi bộ KTNN chuyên ngành Ia, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của công tác xây dựng Đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; gắn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên với việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần phấn đấu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đảng viên trẻ.

Buổi Lễ khép lại trong không khí trang trọng, ấm áp, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của đảng viên; đồng thời tạo động lực để công chức, đảng viên KTNN chuyên ngành Ia tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.