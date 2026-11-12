Trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên KTNN khu vực X

Tại buổi lễ, đại diện Đảng ủy KTNN khu vực X đã công bố Quyết định tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Trưởng phòng, đảng viên Chi bộ Phòng Tổng hợp và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và đồng chí Trần Minh Tiến - Phó Trưởng phòng, đảng viên Chi bộ Phòng Doanh nghiệp và Dự án đầu tư.

Đồng chí Trần Minh Khương trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, tặng hoa và chúc mừng hai đảng viên. Ảnh: Tiến Tú.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Minh Khương khẳng định, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của mỗi đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân được nhận Huy hiệu mà còn là niềm vui chung của tổ chức Đảng và tập thể đơn vị.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Quý và đồng chí Trần Minh Tiến vinh dự được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, đồng chí Trần Minh Khương ghi nhận những đóng góp của hai đồng chí trong quá trình công tác. Dù đảm nhiệm những vị trí, nhiệm vụ khác nhau, các đồng chí đã cùng tập thể đơn vị nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp vào công tác xây dựng tổ chức Đảng và sự phát triển của ngành Kiểm toán nhà nước.

Theo đồng chí Trần Minh Khương, việc trao tặng Huy hiệu Đảng có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần giáo dục truyền thống, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đảng viên trẻ, tiếp tục học tập và phấn đấu. Những đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng, với quá trình rèn luyện và kinh nghiệm công tác, là những tấm gương để các thế hệ kế cận noi theo.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị hai đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của mình, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cùng với đó, đồng chí Trần Minh Khương đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ KTNN khu vực X không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm; phát huy vai trò của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng.

Nhấn mạnh vai trò của sự đoàn kết và trách nhiệm tập thể, đồng chí Trần Minh Khương bày tỏ tin tưởng Đảng bộ KTNN khu vực X sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đơn vị tiếp tục đổi mới, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2026.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN, đồng chí Trần Minh Khương một lần nữa chúc mừng đồng chí Trần Minh Tiến và đồng chí Nguyễn Văn Quý vinh dự được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; đồng thời mong muốn hai đồng chí tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và trách nhiệm vào sự phát triển của đơn vị và ngành Kiểm toán nhà nước.

Lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng là dịp ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên. Qua đó, buổi lễ góp phần bồi đắp truyền thống, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng và phấn đấu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ KTNN khu vực X ngày càng vững mạnh.