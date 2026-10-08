Dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh; chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng cán bộ, đảng viên Chi bộ Phòng Chính trị.

Buổi lễ trao huy hiệu 35 tuổi đảng cho đảng viên được tổ chức trang nghiêm

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Minh Giang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho Đại tá Nguyễn Ngọc Huệ, hiện đang nghỉ công tác chờ quyết định nghỉ hưu.

Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của Đại tá Nguyễn Ngọc Huệ trong suốt 35 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đây cũng là sự trân trọng đối với những đóng góp của đồng chí trong quá trình công tác, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Đại tá Phạm Minh Giang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Chính ủy BĐBP tỉnh Cà Mau trao Huy hiệu 35 tuổi đảng cho Đại tá Nguyễn Ngọc Huệ, nguyên Bí thư Đảng ủy – Chính ủy BĐBP tỉnh Bạc Liêu (cũ).

Trải qua nhiều năm công tác trong lực lượng BĐBP, Đại tá Nguyễn Ngọc Huệ từng đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Bạc Liêu. Ở từng vị trí công tác, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, cùng tập thể cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Minh Giang nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng không chỉ ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của mỗi đảng viên mà còn là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và tổ chức Đảng. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, động viên cán bộ, đảng viên tiếp tục giữ gìn phẩm chất, bản lĩnh và trách nhiệm của người đảng viên.

Đại tá Phạm Minh Giang mong muốn Đại tá Nguyễn Ngọc Huệ tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần gương mẫu; đồng thời phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, tiếp tục đóng góp cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thủ trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chúc mừng Đại tá Nguyễn Ngọc Huệ nhận Huy hiệu 35 tuổi Đảng.

Lễ trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng là dịp để Đảng ủy BĐBP tỉnh Cà Mau trân trọng ghi nhận chặng đường phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của Đại tá Nguyễn Ngọc Huệ; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến trong cán bộ, đảng viên toàn lực lượng.