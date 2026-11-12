Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trịnh Thanh Long

Đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trịnh Thanh Long

Đồng chí Trịnh Thanh Long được kết nạp vào Đảng ngày 18-10-1996, trở thành đảng viên chính thức ngày 18-10-1997. Hiện đồng chí là Bí thư Đảng ủy bộ phận, Bí thư Chi bộ Văn phòng và Thành viên Hội đồng thành viên IMPCO.

Bày tỏ niềm vinh dự khi nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Trịnh Thanh Long cho biết, bản thân càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm, tự nhắc nhở phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng là người đảng viên gương mẫu trong công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo; đồng thời quyết tâm cùng tập thể IMPCO xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phạm Văn Hiền tặng bức khánh tiết của cơ quan Đảng ủy Văn phòng Thành ủy cho đồng chí Trịnh Thanh Long

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Phạm Văn Hiền, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, khẳng định Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng.

Theo đồng chí Phạm Văn Hiền, trên cương vị Bí thư Đảng ủy bộ phận, Bí thư Chi bộ và cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp, đồng chí Trịnh Thanh Long đã và đang góp phần phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Đại diện lãnh đạo TPHCM và IMPCO chúc mừng đồng chí Trịnh Thanh Long

IMPCO là doanh nghiệp tài chính Đảng, trực thuộc Thành ủy TPHCM, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như phát triển đô thị và dịch vụ; quản lý, kinh doanh bất động sản; đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; khoa học - công nghệ; dịch vụ golf, resort, logistics và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.