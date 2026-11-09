Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đức Dục

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh; Khoàng Thị Thanh Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Đức Dục.

Tại buổi lễ, đồng chí Khoàng Thị Thanh Nga - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã công bố Quyết định số 743-QĐ/TU ngày 26/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tặng Huy hiệu Đảng đối với đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Khoàng Thị Thanh Nga - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chúc mừng đồng chí Lê Đức Dục.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và chúc mừng đồng chí Lê Đức Dục. Đồng thời khẳng định: Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là danh hiệu cao quý nhằm ghi nhận những đóng góp, cống hiến của đảng viên trong suốt quá trình rèn luyện, phấn đấu và công tác. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí Lê Đức Dục mà còn là niềm tự hào chung của Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, ghi nhận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức đảng cấp trên. Đồng thời, khẳng định Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là lời nhắc nhở bản thân phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, luôn xứng đáng với danh hiệu cao quý của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí hứa sẽ không ngừng rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy với công việc; không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Quang cảnh Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo Ban phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển.

Cấp ủy Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Lê Đức Dục.