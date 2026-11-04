Sáng 4-11, nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026), Đảng ủy Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Võ Thanh Lâm - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa. Dự lễ có đồng chí Lê Hoàng Triều - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc và đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Đồng chí Lê Hoàng Triều trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Võ Thanh Lâm.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa chúc mừng đồng chí Võ Thanh Lâm nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Đảng ủy Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Võ Thanh Lâm (sinh năm 1969, vào Đảng ngày 22-4-1995, đang sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Thư ký biên tập, Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa).

Đồng chí Lê Hoàng Triều phát biểu chúc mừng đồng chí Võ Thanh Lâm nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoàng Triều chúc mừng đồng chí Võ Thanh Lâm vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình đồng chí Võ Thanh Lâm mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao năng lực, tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của đồng chí Võ Thanh Lâm trong công tác; đồng thời tin tưởng đồng chí sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, phẩm chất đạo đức của người đảng viên và kinh nghiệm công tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cơ quan.

Đồng chí Võ Thanh Lâm bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; cảm ơn Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Chi bộ Phòng Thư ký biên tập cùng các tổ chức đảng, đảng viên tại những đơn vị đồng chí từng công tác đã luôn đồng hành, hỗ trợ để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.