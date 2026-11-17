Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu lệch Đông kết hợp rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam, sau đầy dần lên; từ ngày 18/11 áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây và nâng trục dần lên phía Bắc.Thời tiết:Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, đêm và sáng sớm trời rét, gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3.