Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đại tá Ngô Thanh Khoa
Đại tá Ngô Thanh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh An Giang, được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng ngày 17/11.
Đại tá Lê Văn Quý, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Huy hiệu và tặng hoa chúc mừng Đại tá Ngô Thanh Khoa, Trưởng phòng Hậu cần.
Ngày 17/11, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đại tá Ngô Thanh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh.
Đại tá Lê Văn Quý chúc mừng, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của Đại tá Ngô Thanh Khoa; đồng thời mong muốn ông tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu, cùng tập thể Phòng Hậu cần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/trao-huy-hieu-30-nam-tuoi-dang-cho-dai-ta-ngo-thanh-khoa-a502723.html