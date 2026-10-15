Sáng 15-10, Viện Pasteur Nha Trang tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Giáo sư Yoshida Lay Myint, Đại học Nagasaki (Nhật Bản). Dự lễ có đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Long Biên trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Giáo sư Yoshida Lay Myint.

Từ năm 2006, Giáo sư Yoshida Lay Myint là điều phối viên đại diện Viện Y học Nhiệt đới, Đại học Nagasaki tại Khánh Hòa. Ông đã tham gia và dẫn dắt nhiều nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm, trong đó có nghiên cứu về nhiễm trùng hô hấp cấp tính ở trẻ em, xác định các tác nhân gây bệnh quan trọng như: Vi rút hợp bào hô hấp (RSV), rhinovirus và vi rút cúm A.

Ông cũng tham gia nghiên cứu hiệu quả của lịch tiêm giảm số liều vắc xin phế cầu ở trẻ từ 2 tháng đến 3 tuổi tại Nha Trang; thúc đẩy các nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng, dịch tễ, tình trạng miễn dịch và biến chứng lâu dài ở bệnh nhân Covid-19 cũng như đáp ứng miễn dịch dịch thể và tế bào sau tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Đại diện Bộ Y tế và Đại học Nagasaki (Nhật Bản) tặng hoa và quà lưu niệm chúc mừng Giáo sư Yoshida Lay Myint.

Bên cạnh đó, ông còn tham gia các dự án nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị bệnh sốt xuất huyết nặng, HIV và một số lĩnh vực liên quan. Đến nay, các kết quả nghiên cứu có sự đóng góp của ông đã được công bố trong hơn 100 bài báo khoa học. Với những đóng góp này, ông đã được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng 5 bằng khen.

Lãnh đạo Viện Pasteur Nha Trang tặng hoa chúc mừng Giáo sư Yoshida Lay Myint.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Long Biên đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Giáo sư Yoshida Lay Myint. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp của giáo sư trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và thúc đẩy hợp tác y tế giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Biên trân trọng ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của Giáo sư Yoshida Lay Myint và Đại học Nagasaki đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong hơn 20 năm qua. Các chương trình hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đã góp phần nâng cao năng lực y tế dự phòng, giám sát và kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt trong công tác bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Đồng chí mong muốn Viện Pasteur Nha Trang, Đại học Nagasaki và Giáo sư Yoshida Lay Myint tiếp tục tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau buổi lễ, Viện Pasteur Nha Trang tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực nghiên cứu bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ”, thu hút gần 100 chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế tham dự.