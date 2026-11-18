Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Võ Thị Cẩm Cuốn.

Ngày 18/11, tại buổi họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, UBND xã Thoại Sơn tổ chức trao Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Võ Thị Cẩm Cuốn.

Dịp này, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ba tập thể gồm Trường THCS Bình Thành, Trường Mẫu giáo Thoại Giang và Trường Tiểu học C Thị trấn Núi Sập được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề năm học 2025 - 2026.

Buổi họp mặt cũng là dịp tôn vinh các thế hệ nhà giáo, tri ân những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục; tổ chức mừng sinh nhật các thầy, cô giáo tròn 70 tuổi và trao quà từ Quỹ Ân sư cho cựu nhà giáo, giáo chức từ 80 tuổi trở lên.