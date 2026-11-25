Ngày 25/11/2026, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm viếng, động viên và trao Huân chương Dũng cảm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truy tặng ông Nguyễn Duy An (SN 1968, trú tại tổ dân phố 10 -11 Vĩnh Hội, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và ông Phạm Sáng (SN 1981, trú tại 460 Võ Thị Sáu, phường Nam Nha Trang).

Quyết định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với hai ông Nguyễn Duy An và Phạm Sáng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Việt Hùng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc, đồng thời khẳng định sự hy sinh của hai ông Nguyễn Duy An, Phạm Sáng là tổn thất vô cùng to lớn đối với gia đình, người thân và xã hội.

Người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa mong hai gia đình sớm vượt qua nỗi đau, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện đầy đủ, chu đáo các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với thân nhân hai ông Nguyễn Duy An, Phạm Sáng.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao Huân chương Dũng cảm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truy tặng ông Phạm Sáng. Ảnh: Thái Thịnh.

Như Báo CAND đã thông tin, trong sáng 21/11/2026, ông Nguyễn Duy An đã lao xuống bãi tắm biển đối diện ngã ba Lê Lợi – Trần Phú, phường Nha Trang để cứu một phụ nữ có dấu hiệu đuối nước sau khi bị sóng cuốn. Do sóng lớn nên sau đó ông An cũng lâm vào tình trạng đuối nước. Cùng lúc đó, ông Phạm Sáng, cán bộ Đội cứu nạn – cứu hộ của Ban Quản lý vịnh Nha Trang, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa và hai đồng nghiệp lao xuống phía biển ứng cứu, đưa hai nạn nhân vào bờ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy An tử vong, còn anh Phạm Sáng cũng kiệt sức phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu, đến ngày hôm sau (22/11/2026) đã tử vong.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao Huân chương Dũng cảm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truy tặng ông Nguyễn Duy An. Ảnh: Thái Thịnh.

Ngày 22/11/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định số 4139/QĐ-UBND truy tặng bằng khen đối với hai ông Nguyễn Duy An, Phạm Sáng, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc cứu người trên địa bàn phường Nha Trang.

Ngày 24/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 2023/QĐ-CTN về việc truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với hai ông Nguyễn Duy An, Phạm Sáng.

Trong quyết định nêu rõ hai cá nhân nêu trên "Đã có hành động dũng cảm, quên mình cứu người gặp nạn trên biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; là tấm gương sáng về lòng dũng cảm và tinh thần vì cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.