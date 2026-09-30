Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 3 đồng chí nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

Ngày 30-9, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước cho 3 đồng chí nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 3 đồng chí nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 3 đồng chí nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, gồm: Đại tá Huỳnh Cầm, Đại tá Nguyễn Văn Ngàn và Đại tá Đinh Hồng Nghiệp. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những cống hiến, đóng góp xuất sắc của các đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt các cá nhân được khen thưởng, Đại tá Nguyễn Văn Ngàn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng lực lượng Công an Khánh Hòa.

Đại tá Nguyễn Văn Ngàn phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Mậu An - Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đồng thời đảm nhận chức danh điều tra viên cao cấp.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Mậu An - Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và chức danh điều tra viên cao cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước ghi nhận, biểu dương những cống hiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh. Đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục truyền đạt kinh nghiệm, góp phần xây dựng lực lượng Công an Khánh Hòa chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Giao nhiệm vụ cho Đại tá Nguyễn Mậu An trên cương vị mới, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị đồng chí tiếp tục nêu cao bản lĩnh chính trị, tinh thần thượng tôn pháp luật, thực hiện nghiêm phương châm “Quân pháp bất vị thân”; chủ động, quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao chất lượng điều tra, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bình yên cho Nhân dân.

Dịp này, Công an tỉnh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân của Bộ Công an cho 4 cá nhân; đồng thời trao nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất).