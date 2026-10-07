Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Xuân Quân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân

Sáng 7-10, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị công bố quyết định, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Xuân Quân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng vùng. Dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh vùng và Đại tá Bùi Xuân Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy vùng.

Tại hội nghị, đại diện cơ quan chức năng công bố Quyết định số 2166 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Xuân Quân vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Xuân Quân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Xuân Quân.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chúc mừng Đại tá Nguyễn Xuân Quân.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những thành tích, đóng góp của Đại tá Nguyễn Xuân Quân trong thực hiện nhiệm vụ; là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân Đại tá Nguyễn Xuân Quân và cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, góp phần cổ vũ, động viên toàn vùng tiếp tục thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.