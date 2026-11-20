Về phía tỉnh Lạng Sơn, tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND phường Đông Kinh và các xã: Na Sầm, Khuất Xá, Châu Sơn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Về phía nhà đầu tư, tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T; đại diện doanh nghiệp thực hiện các dự án thuộc T&T Group.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự buổi lễ

Dự án đầu tư kinh doanh Khu đô thị phía Nam Lạng Sơn có quy mô khoảng 50,39 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4.745 tỷ đồng do Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Móng Cái (thuộc T&T Group) làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo Tập đoàn T&T và đại diện doanh nghiệp thực hiện các dự án thuộc T&T Group dự buổi lễ

Đối với dự án Nhà máy điện gió Văn Lãng 1 và Nhà máy điện gió Lộc Bình 3 có tổng công suất 140 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 6.369 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển năng lượng Gia Lai (thuộc T&T Group) làm chủ đầu tư.

Đây là những dự án có ý nghĩa trong việc khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của tỉnh, bổ sung nguồn điện sạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã báo cáo khái quát quá trình lựa chọn nhà đầu tư; thông tin về mục tiêu, quy mô, các nội dung chính của từng dự án và tình hình ký kết hợp đồng, kế hoạch triển khai các dự án.

Lãnh đạo Tập đoàn T&T phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Tập đoàn T&T cảm ơn tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư. Đồng thời khẳng định, tập đoàn sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, huy động đầy đủ nguồn lực để triển khai các dự án theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tuân thủ quy định pháp luật, sớm đưa các dự án vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cảm ơn Tập đoàn T&T đã quan tâm, tin tưởng lựa chọn Lạng Sơn là địa bàn triển khai các dự án.

Đồng chí khẳng định: Lễ trao Hợp đồng và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hôm nay là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với Tập đoàn T&T, thể hiện kết quả bước đầu trong việc cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Đồng thời, mong muốn sau sự kiện này, các dự án sẽ nhanh chóng được triển khai theo kế hoạch; các nội dung hợp tác tiềm năng khác tiếp tục được nghiên cứu, thúc đẩy, góp phần huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để các dự án sớm được triển khai và phát huy hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn T&T và các doanh nghiệp trực tiếp thực hiện dự án khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, xác định rõ tiến độ từng giai đoạn; bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị và các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện dự án. Trong quá trình triển khai phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch, môi trường, lâm nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong đó, đối với Dự án Khu đô thị phía Nam Lạng Sơn, nhà đầu tư tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng; tổ chức đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, bảo đảm chất lượng, mỹ quan và tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

Đối với dự án điện gió Văn Lãng 1 và Lộc Bình 3, nhà đầu tư khẩn trương triển khai các thủ tục tiếp theo, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện các điều kiện về đất đai, khảo sát, thiết kế, xây dựng, môi trường, lâm nghiệp và đấu nối hệ thống điện; chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm quá trình đầu tư xây dựng và vận hành các nhà máy đúng quy định, an toàn, hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh trao Hợp đồng thực hiện Dự án đầu tư kinh doanh khu đô thị và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án điện gió cho các nhà đầu tư

Về phía tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cam kết tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành chủ động phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn và giải quyết nhanh nhất các thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; UBND các xã, phường có dự án chủ động phối hợp với các sở, ngành và nhà đầu tư, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Những vấn đề vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.