Trao hơn 75 triệu đồng của bạn đọc Báo Đồng Tháp hỗ trợ đến 3 hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Nguyễn Trọng Tấn, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ của bạn đọc đến chị Nguyễn Thị Thùy Trang.

Cụ thể, đơn vị trao 16,24 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Thùy Trang, hiện đang thuê trọ tại xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, ngày 4-10-2026, Báo Đồng Tháp đăng bài viết “Hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thùy Trang rất cần sự giúp đỡ”, phản ánh hoàn cảnh khó khăn của chị và mong nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Tấn, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ của bạn đọc đến hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trương.

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trương (ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp) được trao 16,02 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình ông được phản ánh qua bài viết “Cha mẹ già nuôi con ung thư giai đoạn cuối rất cần giúp đỡ”, đăng trên Báo Đồng Tháp ngày 10-8-2026.

Đồng chí Nguyễn Trọng Tấn, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ của bạn đọc đến em Đỗ Bùi Hoàng Mỹ.

Đối với em Đỗ Bùi Hoàng Mỹ (ấp Hòa Phú, xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp), Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp trao 43,225 triệu đồng. Trước đó, ngày 17-10-2026, Báo Đồng Tháp đăng bài viết “Cha mẹ bán vé số cầu xin cứu giúp con gái 15 tuổi bị ung thư”, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của em và gia đình.

Tổng số tiền trao hỗ trợ cho 3 hoàn cảnh là 75,485 triệu đồng. Đây là nguồn động viên thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của bạn đọc đối với những hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.