Trao hơn 600 triệu đồng hỗ trợ cán bộ Công an mắc bệnh hiểm nghèo

Ngày 27/9, Văn phòng Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Đại tá Nguyễn Quốc Quyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ điều trị bệnh hiểm nghèo cho Trung tá Nguyễn Hữu Hiếu, cán bộ Công an xã Hướng Phùng.

Đại tá Nguyễn Quốc Quyết thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị trao tiền hỗ trợ cho Trung tá Nguyễn Hữu Hiếu và gia đình.

Được biết, Trung tá Nguyễn Hữu Hiếu không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo (suy thận mức độ 5) cần điều trị tốn kém, gây khó khăn lớn cho bản thân và gia đình. Được sự đồng ý của Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát động đợt quyên góp, vận động trong toàn lực lượng nhằm giúp đỡ đồng chí Hiếu vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau một thời gian phát động, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị đã quyên góp được hơn 602 triệu đồng để hỗ trợ Trung tá Nguyễn Hữu Hiếu.

Trao tiền hỗ trợ cho Trung tá Nguyễn Hữu Hiếu, Đại tá Nguyễn Quốc Quyết gửi lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc của Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị tới đồng chí Hiếu và gia đình. Đồng thời nhấn mạnh món quà thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, là sự sẻ chia và động viên tinh thần to lớn của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị dành cho đồng chí Hiếu. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng Ban Chỉ huy Công an xã Hướng Phùng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về mặt thời gian, chính sách để đồng chí Hiếu yên tâm chữa bệnh và sớm phục hồi sức khỏe.