Trao hơn 540 phần quà tri ân gia đình chính sách tại phường Cao Lãnh, Mỹ Trà và Mỹ Ngãi

Đại diện Công ty TNHH Phần mềm Trường Học Việt và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cao Lãnh trao quà cho người có công cách mạng.

Theo đó, đại diện Công ty TNHH Phần mềm Trường Học Việt trao hơn 540 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công, với tổng giá trị quà trao tặng trên 860 triệu đồng.

Trong đó, có 12 phần quà dành tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang (trị giá 6 triệu đồng/phần); các phần quà còn lại có giá trị từ 1 - 2 triệu đồng/phần.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa, góp phần tiếp thêm sự động viên, chia sẻ đối với các gia đình chính sách; đồng thời, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, sự chung tay của doanh nghiệp trong thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”.