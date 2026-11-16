Trao hơn 405 triệu đồng hỗ trợ chàng trai rơi từ tầng 5 khi đi phụ hồ

Ông Hoàng Văn Vang đại diện gia đình đón nhận tình cảm và sự giúp đỡ của độc giả. (Video: Trà My)

“Hiện Vũ được chuyển từ tuyến y tế trung ương về điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh, nhưng tình trạng vẫn rất nặng. Phần cơ thể từ thắt lưng trở xuống gần như không còn cảm giác. Bác sĩ nói tiên lượng rất nặng, khả năng phải sống thực vật, liệt phần thân dưới…”, ông Hoàng Văn Vang, bố của Hoàng Long Vũ, nghẹn ngào kể về tình hình sức khỏe hiện tại của con trai.

Sau thời gian dài điều trị và trải qua nhiều biến cố, gia đình ông Vang vẫn chưa thể đón nhận tin vui về sức khỏe của Vũ. Những tổn thương sau cú ngã từ tầng 5 khiến chàng trai 23 tuổi phải đối diện với hành trình điều trị và phục hồi đầy gian nan.

Hình ảnh thời điểm Vũ điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: Huệ Loan)

Mới đây, đại diện Báo Điện tử VTC News trao số tiền 405.279.135 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm gửi ủng hộ gia đình Hoàng Long Vũ sau khi hoàn cảnh của gia đình được phản ánh trong bài viết “Rơi từ tầng 5 khi đi phụ hồ giúp bố chạy thận: Mẹ tử vong, con trai nguy kịch”.

Đón nhận khoản hỗ trợ lớn từ bạn đọc, ông Hoàng Văn Vang gửi lời cảm ơn tới Báo Điện tử VTC News, những độc giả, nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ gia đình trong lúc cùng quẫn nhất.

Theo ông Vang, số tiền này là nguồn động viên vô cùng quý giá với gia đình. Trong hoàn cảnh người vợ đã mất, con trai mang thương tích nặng, bản thân ông mắc bệnh thận giai đoạn cuối, khoản hỗ trợ giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải chi phí điều trị, chăm sóc Vũ và vượt qua những ngày tháng khó khăn phía trước.

Ông Vang cho biết gia đình sẽ sử dụng số tiền bạn đọc ủng hộ để phục vụ việc điều trị, chăm sóc con trai. Với ông, điều mong mỏi lớn nhất lúc này là Vũ có thêm cơ hội hồi phục, dù hành trình phía trước còn rất dài và nhiều khó khăn.

Trước đó, hoàn cảnh của gia đình ông Vang khiến nhiều người xót xa. Ngày 4/10, Vũ cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Rằng (49 tuổi) đi làm phụ hồ. Trong lúc làm việc, hai mẹ con không may ngã từ tầng 5 xuống. Bà Rằng tử vong tại chỗ, còn Vũ bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đại diện Báo Điện tử VTC News trao số tiền 405.279.135 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm gửi ủng hộ gia đình Hoàng Long Vũ. (Ảnh: Như Loan)

Tại đây, Vũ được chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi phải; chấn thương bụng kín, tụ máu mạc treo, tụ máu sau phúc mạc; vỡ xương cùng phức tạp và gãy 1/3 xương cánh tay phải. Thời điểm đó, tình trạng của Vũ rất nặng, tiên lượng xấu, cần tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực.

Trong khi con trai được đưa ra Hà Nội cấp cứu, ở quê nhà, gia đình phải lo hậu sự cho bà Rằng. Ông Vang vừa chạy thận xong, sức khỏe yếu, không thể lập tức trở về. Vũ nằm hôn mê trong bệnh viện, không biết chuyện mẹ đã qua đời. Đám tang của người phụ nữ thiếu vắng cả chồng lẫn con trai, phải nhờ họ hàng, hàng xóm chung tay lo liệu.

Ông Vang mắc bệnh thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo ba lần mỗi tuần. Sức khỏe suy kiệt khiến ông gần như không còn khả năng lao động, cuộc sống gia đình trước đây phụ thuộc chủ yếu vào tiền công làm thuê của vợ và con trai.

Sự chung tay của bạn đọc và các nhà hảo tâm không chỉ giúp gia đình có thêm nguồn lực chăm sóc Vũ mà còn là điểm tựa tinh thần giữa lúc những người ở lại đang phải gánh chịu quá nhiều mất mát.

Báo điện tử VTC News xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm. Danh sách những tấm lòng vàng ủng hộ gia đình Hoàng Long Vũ xem TẠI ĐÂY. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.