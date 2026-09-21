Trao hơn 200 suất quà cho trẻ em xã biên giới Đắc Pring
Chiều 21/9, Đồn Biên phòng Đắc Pring phối hợp Trường Mầm non Đắc Pring và các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” cho trẻ em trên địa bàn xã Đắc Pring.
Theo đó, gần 200 suất quà gồm bánh trung thu, lồng đèn và dụng cụ học tập được trao tặng cho các em học sinh mầm non. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Đắc Pring trao 10 suất quà, mỗi suất 300 nghìn đồng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng giá trị quà tặng gần 40 triệu đồng.
Dịp này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring lồng ghép nhiều hoạt động trình diễn múa lân, hỗ trợ các em nhỏ tham gia rước đèn ông sao, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và cùng nhau phá cỗ trăng rằm.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/trao-hon-200-suat-qua-cho-tre-em-xa-bien-gioi-dac-pring-3352768.html