Lễ kết nạp hội viên mới của Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" tại chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Năm vừa qua, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” tiếp tục phát triển mạng lưới hội viên, mở rộng các hoạt động kết nối trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, Câu lạc bộ đã phát triển thêm 755 hội viên cá nhân, nâng tổng số hội viên lên gần 6.200 người; mạng lưới hội viên tập thể đạt 212 đơn vị, với 82 nhóm hội viên ở trong nước và nước ngoài.

Các chương trình gặp gỡ, giao lưu tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Cần Thơ và Melbourne (Australia) thu hút hơn 2.000 lượt hội viên tham dự. Đặc biệt, chuyến giao lưu tại Melbourne với sự tham gia của nhóm nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần kết nối cộng đồng người Việt xa quê, khơi dậy tình cảm gắn bó với quê hương và trách nhiệm hướng về Tổ quốc.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa thông tin về các hoạt động của Câu lạc bộ. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển đảo cũng được đẩy mạnh thông qua phim tư liệu, các kênh truyền thông và những buổi báo cáo thời sự về tình hình Biển Đông. Những hoạt động này góp phần giúp hội viên có thêm thông tin, hiểu sâu hơn về tình hình biển đảo, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền quốc gia.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong hoạt động của Câu lạc bộ là công tác chăm lo cho con em các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo và học sinh, sinh viên vùng biển đảo có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm học 2025-2026, Câu lạc bộ đã vận động, trao 2.235 suất học bổng thường niên, trị giá hơn 2,2 tỷ đồng. Cùng với đó, các dự án “Ươm mầm tương lai”, “Hỗ trợ sinh viên” và “Chắp cánh ước mơ” tiếp tục được duy trì với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng, đồng hành cùng hàng trăm học sinh, sinh viên trên con đường học tập và trưởng thành.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động UpRace 2026. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngoài ra, Câu lạc bộ còn tích cực vận động nguồn lực chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và các gia đình chính sách thuộc Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng; hỗ trợ Tết cho quân và dân Trường Sa, nhà giàn DK1; xây dựng nhà chính sách, nhà đồng đội; thăm hỏi, tặng quà quân dân và các trường học tại đặc khu Trường Sa, hỗ trợ sửa chữa 4 trường tiểu học trên đảo.

Được biết, trong năm nay, các hội viên của Câu lạc bộ đã tham gia tích cực trong chương trình UpRace 2026 mùa thứ 8. Từ những bước chạy của mỗi cá nhân, tinh thần sẻ chia được lan tỏa rộng hơn, kết nối những người yêu thể thao với mục tiêu nhân ái: chung tay vận động kinh phí trao 8.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở vùng miền núi và hải đảo trong năm học 2026-2027.