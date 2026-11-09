Trao hơn 2.100 cuốn sách tặng học sinh Trường THCS Kim Liên

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội chia sẻ với những khó khăn của nhà trường, gia đình học sinh. Ảnh: Lê Nguyễn

Đây là sự hỗ trợ thiết thực, góp phần giúp nhà trường và học sinh sớm ổn định việc dạy và học sau vụ cháy ngày 5-11 tại khu nhà học tạm, khiến một học sinh tử vong và gây thiệt hại về cơ sở vật chất, sách vở, đồ dùng học tập.

Chia sẻ với những thiệt hại, khó khăn của nhà trường, phụ huynh và học sinh, ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được báo cáo của UBND phường Kim Liên, Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với địa phương tìm giải pháp sớm ổn định việc dạy và học, không để học sinh bị gián đoạn chương trình. Ông ghi nhận sự chủ động của chính quyền địa phương và nhà trường trong việc kịp thời chuyển sang hình thức giao bài tập, tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 6-11, duy trì việc học của học sinh trong thời gian khắc phục hậu quả.

Theo ông Phạm Quốc Toản, bên cạnh việc bố trí địa điểm học tập an toàn, bổ sung sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh là nhiệm vụ cần thiết. Sở đã kết nối với các đơn vị đồng hành để trao tặng sách và quà học tập, giúp các em có thêm điều kiện trở lại học tập bình thường.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản đề nghị các phòng chuyên môn của Sở tiếp tục hướng dẫn nhà trường triển khai kế hoạch dạy học bảo đảm chất lượng, đúng chương trình; phối hợp với địa phương rà soát điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm học tạm, bảo đảm an toàn trường học, an toàn phòng, chống cháy nổ. Nhà trường cũng cần quan tâm động viên tâm lý, giúp học sinh sớm ổn định tinh thần và bắt nhịp trở lại với việc học.

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Hoàng cho biết, phường đang tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả vụ cháy, phối hợp với nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh rà soát, hỗ trợ các gia đình, đồng thời tổ chức bàn giao tài sản, đồ dùng học tập còn lại tại khu vực xảy ra cháy. Đến ngày 6-11, địa phương đã huy động gần 700 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp các gia đình. Phường đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở học tập mới, phấn đấu đưa học sinh trở lại học trực tiếp tại địa điểm đủ điều kiện trước ngày 15-11, bảo đảm an toàn và duy trì ổn định hoạt động giáo dục.

Cô giáo Đào Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Kim Liên chia sẻ, sự cố ngày 5-11 là mất mát lớn đối với thầy và trò nhà trường. Ngay sau vụ việc, tập thể cán bộ, giáo viên đã nỗ lực duy trì việc học trực tuyến, đồng thời khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất để sớm đưa học sinh trở lại học trực tiếp.

Sự quan tâm, động viên của các cấp, ngành và cộng đồng là nguồn động lực để nhà trường vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Đại diện các đơn vị trao tượng trưng 120 bộ sách giáo khoa tặng Trường THCS Kim Liên. Ảnh: Lê Nguyễn

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam) đã trao tượng trưng 120 bộ sách giáo khoa tặng nhà trường.