Trao hơn 158 triệu đồng đến gia đình có vợ bị tai nạn, con bại não 22 năm

Gia đình chị Cao Thị Hồng Lưu (SN 1978) và anh Dương Chẳng (SN 1974), ở thôn 4, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị, là nhân vật trong bài viết: “Vợ tai nạn gãy cả tay chân, con bại não 22 năm nằm một chỗ, chồng nghèo cầu cứu”.

Đón nhận món quà của bạn đọc, chị Lưu xúc động cho biết đây là số tiền lớn mà gia đình chưa từng có. “Tôi sẽ dành dụm để chữa bệnh, chăm sóc con trai bại não và trang trải cuộc sống. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân và bạn đọc Báo VietNamNet đã quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn”.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị và UBND xã Hoàn Lão trao số tiền 158.155.644 đồng do bạn đọc ủng hộ gia đình anh Dương Chẳng. Ảnh: Hải Sâm

Như VietNamNet đã thông tin, vợ chồng chị Lưu có hai người con. Con trai thứ hai là Dương Đức Hùng (SN 2004) mắc bại não từ nhỏ, suốt 22 năm chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ cha mẹ chăm sóc. Hùng thường xuyên lên cơn co giật, cơ thể ngày càng teo tóp, cân nặng chưa đầy 10kg.

Cuộc sống gia đình vốn khó khăn. Chị Lưu bán cơm trước cổng bệnh viện, mỗi ngày kiếm khoảng 100 nghìn đồng để trang trải sinh hoạt và chăm sóc con. Anh Chẳng làm thuê, chủ yếu phụ hồ nhưng công việc không ổn định.

Chị Lưu còn mắc bệnh thiếu máu huyết tán hơn 10 năm nay, khoảng 2 tháng chị lại phải vào viện truyền máu. Cách đây gần 10 ngày, trên đường đi mua cháo cho con, chị gặp tai nạn, bị gãy cả hai tay và chân phải phẫu thuật và phục hồi trong thời gian dài.

Hội chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Trị cũng trao 35 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ đến gia đình anh Chẳng. Ảnh: Hải Sâm

Từ ngày vợ gặp nạn, anh Chẳng phải vay 50 triệu đồng để lo chi phí nhập viện, điều trị, riêng khoản tạm ứng phẫu thuật khoảng 47 triệu đồng. Trong khi đó, anh còn phải lo cho con trai bại não và người mẹ 89 tuổi.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàn Lão, cho biết gia đình chị Lưu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự hỗ trợ của bạn đọc Báo VietNamNet là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình vơi bớt khó khăn.

“Cảm ơn Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với gia đình chị Lưu. Món quà không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn tiếp thêm động lực để gia đình chị Lưu vượt qua khó khăn”, ông Hải nói.

Sau khi trao số tiền 158.155.644 đồng, nếu gia đình anh Dương Chẳng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc, Báo VietNamNet sẽ kết chuyển đến gia đình trong các đợt tiếp theo.