Trao hơn 1,4 tỷ đồng học bổng cho 308 học sinh, sinh viên khuyết tật

Đến dự có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Thị Bích Thủy; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khắc Vĩnh; Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Hoàng Thị Bích Phú cùng đại diện các đơn vị tài trợ, ban, ngành, địa phương.

Theo đó, chương trình trao học bổng cho 308 học sinh, sinh viên khuyết tật. Trong đó, có 280 học sinhgồm: 32 học sinh khuyết tật bậc tiểu học, 119 học sinh THCS, 87 học sinh THPT; 10 sinh viên cao đẳng, 32 sinh viên đại học và 28 học sinh nhận học bổng Vượt khó cấp 1 lần. Tổng số tiền học bổng trao đợt này là 1,458 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Lê Thị Mỹ Phượng và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Thị Bích Thủy trao học bổng cho các học sinh.

Ngoài ra, trong chương trình, Hội Khuyến học thành phố cũng khen thưởng 50 học sinh, sinh viên khuyết tật đạt thành tích giỏi, xuất sắc năm học 2025-2026, mức khen thưởng 500 ngàn đồng/em.

Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Lê Thị Mỹ Phượng trao khen thưởng cho các học sinh đạt loại giỏi, xuất sắc năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Thị Bích Thủy trao học bổng cho các học sinh.

Chương trình học bổng Tiếp sức học sinh, sinh viên vượt khó học tốt được thực hiện từ năm học 2013-2014 với mức học bổng là 3 triệu đồng/suất cho học sinh khuyết tật 3 cấp phổ thông. Đến năm học 2015-2016, nâng lên 4 triệu đồng/suất cho học sinh THCS và 5 triệu đồng/suất cho học sinh THPT, học nghề, sinh viên cao đẳng, 10 triệu đồng/suất cho sinh viên khuyết tật học đại học (riêng bậc tiểu học vẫn giữ mức 3 triệu đồng/suất).

Trong 14 lần trao học bổng trước, chương trình đã hỗ trợ học bổng cho 3.850 lượt học sinh, sinh viên vượt khó, trị giá hơn 15,759 tỷ đồng. Như vậy, tính đến nay, chương trình bước sang năm thứ 15 với tổng số tiền 17,217 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khắc Vĩnh; Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Hoàng Thị Bích Phú trao học bổng cho các học sinh, sinh viên.

Theo Hội Khuyến học thành phố, bên cạnh học bổng Tiếp sức học sinh, sinh viên vượt khó học tốt, nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, Quỹ Khuyến học thành phố Đồng Nai đã hỗ trợ 2.580 suất học bổng, trị giá 2,58 tỷ đồng cho học sinh 8 xã biên giới, 2 xã anh hùng 18 trường học và 6 xã khó khăn khác của thành phố.