Trao học bổng, xe đạp và hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng xe lăn cho người khuyết tật.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, với chức năng bảo trợ, chăm lo cho người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội đã triển khai nhiều chương trình đa dạng, sáng tạo; kết nối các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà tài trợ và nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ các đối tượng cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều hoạt động thiết thực được duy trì như trao học bổng, xe lăn, xe lắc, xe đạp; tặng quà dịp lễ, Tết; tổ chức các chương trình Cây mùa Xuân, Mùa trăng yêu thương; khám sức khỏe, dạy nghề và hỗ trợ phương tiện sinh kế.

Đại diện các đơn vị doanh nghiệp, nhà tài trợ trao tặng xe lăn cho người khuyết tật.

Mỗi suất học bổng, chiếc xe đạp hay xe lăn được trao tặng đều chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và đóng góp quý báu của lãnh đạo thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và các nhà hảo tâm. Đáng trân trọng, nhiều người dù đã nghỉ hưu vẫn dành một phần thu nhập, lương hưu tích góp để hỗ trợ học sinh và người khuyết tật.

Nhận học bổng tại chương trình, em Võ Thùy Lâm, học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân cho biết, gia đình em gặp nhiều khó khăn sau khi cha mất do dịch COVID-19. Hiện ông bà ngoại đã lớn tuổi, hai anh em đang đi học, trong khi mẹ làm nghề tự do với thu nhập không ổn định. Với Thùy Lâm, suất học bổng góp phần giúp gia đình vơi bớt gánh nặng chi phí học tập.

Đại diện các đơn vị doanh nghiệp, nhà tài trợ trao học bổng cho các trẻ mồ côi.

Theo Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Thành phố, trong đợt này, Hội đã trao học bổng, dụng cụ học tập, quà tặng, xe đạp, xe lăn và hỗ trợ phương tiện sinh kế cho hơn 620 người khuyết tật, trẻ mồ côi; trong đó có 72 suất học bổng dành cho trẻ mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 24 xe lăn cho người khuyết tật và hỗ trợ vốn phát triển kinh tế cho 2 gia đình có người khuyết tật. Số còn lại được trao trực tiếp tại cơ sở Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, Trường Nuôi dạy Trẻ em Khuyết tật huyện Củ Chi, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Bình Chánh và một số cơ sở khác.