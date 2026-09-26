Trao học bổng 'Xây nền ước mơ' cho con công nhân môi trường, thoát nước tại Đà Nẵng

Ngày 26/9, Báo Nhân Dân; Trung tâm Đào tạo và truyền thông; Công ty Cổ phần xây dựng Coteccons và Saigon Times Foundation cùng các đối tác tổ chức chương trình học bổng “Xây nền ước mơ” cho con em công nhân xây dựng, công nhân vệ sinh môi trường và công nhân thoát nước đô thị tại Đà Nẵng.

Trao học bổng cho con em công nhân môi trường và công nhân thoát nước tại Đà Nẵng.

Chương trình đã trao tặng hơn 100 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất kèm giấy khen cho con em công nhân thuộc hai công ty Công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng và Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng.

Ngoài học bổng bằng tiền mặt, các đơn vị đồng hành đóng góp sách vở, ba lô và các phần quà thiết thực cho học sinh.

Diễn ra trong không khí Trung thu, chương trình tại Đà Nẵng còn có các hoạt động rước đèn, trao quà và vui chơi dành cho các em học sinh, kết nối với chương trình “Hái trăng về làng” của Coteccons.

Ông Phan Thái Sơn, Quyền Trưởng cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại miền Trung - Tây Nguyên phát biểu tại chương trình.

Chương trình tại Đà Nẵng là một trong những hoạt động thuộc Chương trình học bổng “Xây nền ước mơ” năm 2026, tiếp nối các giá trị nhân văn và văn hóa biết ơn của Xây Tết 2026 với chủ đề “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc”.

Thông qua việc hỗ trợ học tập cho con em người lao động, chương trình góp phần tạo thêm động lực để các gia đình yên tâm làm việc, đồng thời lan tỏa sự ghi nhận của xã hội đối với những đóng góp bền bỉ của công nhân trong đời sống hằng ngày.

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Thái Sơn, Quyền Trưởng cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại miền Trung - Tây Nguyên cho hay, những hoạt động nhân văn, có sức lan tỏa như chương trình này sẽ góp phần bồi đắp tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng.

"Chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp nhân văn này đến nhiều cơ quan, đơn vị để cùng đồng hành, có thêm nguồn lực cùng chắp ước mơ, động lực để các em học sinh có thêm điều kiện thuận lợi trong hành trình nuôi dưỡng ước mơ của mình", ông Sơn nói.

Các em học sinh phấn khởi nhận quà tại chương trình.

Theo ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons, tại Coteccons, trách nhiệm của doanh nghiệp không chỉ nằm ở những công trình được hoàn thành, mà còn cùng các bên tạo nên những giá trị bền vững cho con người và cộng đồng. Xây nền ước mơ là cách để sự quan tâm ấy được tiếp nối đến gia đình và thế hệ tương lai.

Năm 2026 là năm thứ hai Chương trình học bổng “Xây nền ước mơ” được tổ chức. Từ hơn 200 suất học bổng dành cho con em công nhân tại các công trường Coteccons trong mùa đầu tiên, năm nay chương trình mở rộng cả về quy mô lẫn đối tượng thụ hưởng, với tổng 600 suất học bổng. Trước Đà Nẵng, Chương trình học bổng “Xây nền ước mơ” đã được tổ chức tại TP HCM, đồng thời lan tỏa đến con em công nhân xây dựng tại 84 công trường Coteccons trên cả nước. Sau chương trình tại Đà Nẵng, hành trình dự kiến sẽ tiếp tục đến Hà Nội, từng bước đưa những suất học bổng đến với nhiều gia đình người lao động tại các địa phương. Trong 600 suất học bổng năm nay, 350 suất dành cho con em công nhân tại 84 công trường Coteccons trên cả nước; 250 suất còn lại dành cho con em công nhân thuộc 5 công ty vệ sinh môi trường và thoát nước đô thị tại TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Đối tượng nhận học bổng là học sinh vừa hoàn thành chương trình từ lớp 6 đến lớp 9 trong năm học 2025–2026, có học lực từ khá trở lên. Danh sách học sinh do các đơn vị thụ hưởng rà soát, giới thiệu và được STF với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, xét duyệt.