Trao học bổng tiếp sức trẻ vùng cao, hải đảo

Tham dự có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao quà đến học sinh dự án “Ươm mầm tương lai”. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

“Ươm mầm tương lai” là một trong những dự án trọng điểm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Quỹ Học bổng Vừ A Dính, được triển khai phối hợp với 22 trường học tại TPHCM và TP Cần Thơ. Dự án tạo điều kiện để học sinh dân tộc thiểu số, con em của cán bộ, chiến sĩ hải quân và ngư dân trên khắp mọi miền đất nước được học tập trong môi trường giáo dục chất lượng, đầy đủ điều kiện học tập và sinh hoạt. Các em được hỗ trợ học toàn phần từ lớp 6 đến lớp 12.

Năm học 2026-2027, dự án “Ươm mầm tương lai” hỗ trợ 26 học sinh tại 7 tỉnh, thành và các đảo trên cả nước, nâng tổng số học sinh thụ hưởng học bổng của dự án lên 721 em, với tổng giá trị gần 450 tỷ đồng.

Trao học bổng đến các tân sinh viên thuộc dự án "Hỗ trợ sinh viên". Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Ngoài ra, trong năm học này, dự án “Hỗ trợ Sinh viên” đón nhận 61 tân sinh viên, (trong đó có 56 em từ dự án “Ươm mầm tương lai”) được cấp học bổng 100% học phí, nâng tổng số sinh viên thụ hưởng học bổng của dự án “Hỗ trợ sinh viên” lên 554 em, với tổng giá trị học bổng hơn 51 tỷ đồng.

Tại buổi họp mặt, các mạnh thường quân trao hỗ trợ đến học sinh, sinh viên từng dự án. Quỹ học bổng Vừ A Dính khen thưởng các em đạt thành tích cao trong học tập và tại các cuộc thi.

Sau 7 năm được dự án “Ươm mầm tương lai” đồng hành, em Châu Sóc Khang (người đồng bào dân tộc Khmer, quê tỉnh An Giang), học sinh lớp 12 Trường Nam Việt, chia sẻ dự án là may mắn lớn trên hành trình học tập.

“Quỹ học bổng Vừ A Dính không chỉ trao cho chúng em sự hỗ trợ vật chất, mà còn trao cơ hội và niềm tin để những đứa trẻ ở vùng quê khó khăn có thể hy vọng và vươn xa bằng chính nỗ lực của mình”, em Khang bày tỏ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao quà đến học sinh dự án “Ươm mầm tương lai”. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Hồ Quỳnh Anh, sinh viên năm cuối Trường ĐH Tài chính – Marketing, xúc động chia sẻ về 10 năm được dự án “Ươm mầm tương lai” và “Hỗ trợ Sinh viên” đồng hành, tiếp sức trên hành trình học tập, nhất là khi ba mắc bệnh hiểm nghèo. “Chúng em luôn lấy lòng biết ơn làm hành trang, để tự nhắc mình: Trước khi thành công thì phải thành nhân, phải sống tử tế, đàng hoàng”, Quỳnh Anh bộc bạch.